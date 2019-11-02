Кроссовер Honda X-NV вышел в продажу

Компания Honda вывела на китайский авторынок новый компактный кроссовер X-NV. Первые товарные автомобили уже добрались до дилеров марки в «Поднебесной». «Паркетник» доступен для покупателей в КНР в двух вариациях.

За счет того, что выпуск X-NV ведется в партнерстве с местным заводом DongFeng, автомобиль получил длинное название – DongFeng Honda Siming X-NV. Электрический «паркетник» оснащен светодиодной головной оптикой, бамперами и решеткой радиатора, отличающимися от его бензинового собрата Vezel, а также наличием кнопок вместо традиционного селектора КПП.

Приводит в движение электрический двигатель на 163 лошадиные силы или 120 кВт. Крутящий момент установки равен 280 Нм. В связке с электромотором трудится аккумуляторная батарея емкостью 53,6 кВтч.

Паспортный запас хода равен 401 км, а максимальная скорость составляет 140 километров в час. Зарядить батарею до 80% с нуля можно всего за 30 минут.

Стоимость нового Honda X-NV в Китае стартует от 169 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 545 тысяч рублей по текущему курсу.