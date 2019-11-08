Кроссовер Honda Breeze выйдет в продажу 30 ноября

Компания Honda определилась с официальной датой начала продаж своего нового кроссовера Breeze. Среднеразмерный вседорожник японской марки доберется до дилеров в «Поднебесной» уже 30 ноября.

В техническом плане новинка представляет собой полную копию бестселлера Honda CR-V текущей генерации, но отличается дизайном. Breeze получил другие бамперы и капот, оригинальную решетку радиатора, модернизированную головную оптику и задние фонари со светодиодной «начинкой».

В оснащение кроссовера входит 1,5-литровый турбированный двигатель на 193 лошадиные силы, сочетающийся как с 6-ступенчатой «механикой», так и бесступенчатым вариатором CVT. Автомобиль также доступен в гибридной версии на базе 2-литрового атмосферного ДВС. Его отдача составляет 215 «сил». Привод может быть как передним, так и полным.

Предварительный ценник нового Honda Breeze в КНР составляет от 180 тысяч юаней или 1 миллион 641 тысячу рублей по текущему курсу при пересчете на российскую валюту.