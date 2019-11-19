Кроссовер Haval H6 GT выйдет 22 ноября

Китайская автомобильная марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, анонсировала выход новой модели. Ей станет новая версия бестселлера – H6. Новинка получит приставку к названию «GT».

С точки зрения дизайна отличить обычную и новую модификацию H6 будет непросто. Из новшеств в экстерьере версии GT можно выделить лишь темную рамку вокруг окон, темную полосу по низу дверей, темные рейтинги и другую рамку противотуманных фар.

Приводить в движение кроссовер будет 2-литровый турбированный двигатель на 224 лошадиные силы при 385 Нм крутящего момента, сочетающийся с 7-диапазонным «роботом». С места до первой «сотни» новый H6 GT разгоняется за 8 секунд.

В арсенал кроссовера вошли: подогрев рулевого колеса и сидений, система мониторинга давления в покрышках, система кругового видеообзора, система слежения за движением в полосе, помощник при парковке, а также мультимедийная система на операционной системе Android с голосовым управлением.

Презентация нового кроссовера Haval H6 GT состоится уже 22 ноября в день открытия автомобильной выставки в Гуанчжоу (Китай).