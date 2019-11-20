Конкурент Toyota Highlander от General Motors вышел в продажу

Компания General Motors объявила о старте приема заказов в КНР на новый кроссовер Buick Enclave. В США данная модель продается во втором поколении с 2017 года, но до Китая вседорожник добрался только сейчас. Главным конкурентом в «Поднебесной» для Buick Enclave выступит японский Toyota Highlander.

По сравнению с версией Enclave, продающейся в США, кроссовер для Китая претерпел немало изменений. Автомобиль получил другую головную оптику, радиаторную решетку с оригинальным рисунком, модернизированные задние фонари и иные бамперы. Трехрядный Buick Enclave можно приобрести как в 6-местном, так и 7-местном исполнениях.

Новинка предлагается покупателям в КНР с бензиновым 4-цилиндровым турбированным 2-литровым двигателем, выдающим 230 лошадиных сил. Связку ему составляет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – только передний.