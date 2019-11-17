Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3-литра на 100 км

Китайский концерн GAC представила новый среднеразмерный кроссовер, расход которого составляет всего 1,3-литра. Новинка получила название Trumpchi GS4 PHEV и представляет собой подзаряжаемый гибрид.

Приводит в движение вседорожник силовая установка, спроектированная на базе 1,5-литрового 150-сильного турбомотора, пару которой осуществляет электрический двигатель и комплект высокоэффективных батарей. Суммарная мощность – 200 лошадиных сил при 300 Нм крутящего момента. Запас хода на электротяге GS4 PHEV равен 50 км.

Внешний облик нового Trumpchi GS4 PHEV практически не отличается от стандартного Trumpchi GS4, который в 2020 году привезут в Россию. Из перемен в дизайне гибрида можно отметить лишь слегка модернизированную радиаторную решетку и появление люка подключения к электросети.

В интерьере новинки поменялась передняя панель, на которой появились два LED-дисплея. Первый – цифровая «приборка», а второй – экран «мультимедии».

Помимо обычной модели в паре с GS4 PHEV дебютировал и купе-кроссовер GS4 Coupe, по размерам сопоставимый с российским Renault Arkana. Приводит в движение этот купеобразный «паркетник» 1,5-литровый турбомотор на 169 «сил», выдающий 169 «скакунов». В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод – только передний.

В продажу в «Поднебесной» обе новинки поступят в начале 2020 года. Их стоимость составит от 89 тысяч 800 юаней или 818 тысяч рублей.