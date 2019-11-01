Kia Soul теперь полностью российский

Отныне городскую четырёхдверку полностью собирают в Российской Федерации, начиная от сварки, заканчивая покраской и полной сборкой.

В Россию больше не будут привозить машины Kia Soul из-за границы, так как третье поколение автомобиля получило полную глобализацию на калининградской производственной площадке Автотора. Напомним, что с конвейера машины сходят с двигателями на 1.6 и 2.0 литра. Их мощность составляет 123 и 150 лошадиных сил соответственно. Альтернативой является турбированный агрегат на 1.6 литра с мощностью в 200 лошадиных сил.

Стоить новая модель Kia Soul будет от 1 миллиона 29 тысяч 900 рублей. За топовую модификацию нужно будет отдать 1 миллиона 630 тысяч рублей. Напомним, что на Автоторе собирается уже 4 модели бренда Kia.