Kia Sorento засветился без камуфляжа

В сеть попал снимок, на котором видна лишь часть посвежевшего Kia Sorento. Однако, и этого оказалось достаточно для того, чтобы эксперты определили дизайн будущего автомобиля.

Предполагается, что четвёртое поколение для столь популярной в России машины принесёт новый дизайн, во многом напоминающий решения, актуальные для Seltos. Передние фары образуют одну линию вместе с решёткой радиатора. Справедливости ради, стоит отметить, что такое решение смотрится очень красиво и оригинально, учитывая обновлённый рисунок самой решётки.

Если верить источнику, то велика вероятность того, что габариты нового автомобиля будут несколько больше, чем у актуального. И это подтверждает факт того, что заднюю часть кузова всё время закрывают плотным слоем камуфляжной плёнки. Хотя, на трассе в Нюрбургринге был замечен этот же автомобиль, но уже без фальш-плёнки. Если решения останутся и в серийной версии, то новинка получит немного заваленную заднюю стойку, которая подчёркивает улучшенную динамику автомобиля. При этом, задний свес кажется более массивным.

Пока что точно неясно, когда состоится премьера нового автомобиля. Ориентировочно, машину представят в будущем месяце, а открытые продажи стартуют в начале нового года.