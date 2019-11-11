Kia показала дизайн-эскизы новой Optima

Представители компании Kia выложили в Сеть официальные дизайн-эскизы нового поколения седана D-класса – Optima, которые частично приоткрыли занавесу тайны относительно внешнего облика этой модели.

Судя по изображениям, пятая генерация «Оптимы» получит непропорциональный купеобразный силуэт с гипертрофированными колесными дисками и струящимися линиями, намекающими на спортивность.

В целом же, если взглянуть на ранее опубликованные шпионские снимки прототипов этой модели, можно сделать вывод, что дизайн новой Optima станет более агрессивным. Помогут в этом оригинальная решетка радиатора, трапециевидные насадки «выхлопа» и новая задняя оптика, объединенная светодиодной горизонтальной планкой стоп-сигнала.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. По слухам, в моторную гамму этой модели могут войти 2,5- и 1,6-литровый турбомоторы. Связку последнему составит 8-диапазонный «робот», а «младшему» – 8-скоростная АКПП. В «топовых» версиях новая Optima будет полноприводной.

Презентация пятой генерации Kia Optima состоится до конца 2019 года. В России продажи новинки должны стартовать ближе к четвертому кварталу 2020 года.