Jeep представил новый трёхмоторный внедорожник

В Поднебесной стартовали продажи новых подзаряжаемых гибридов модели Jeep Grand Commander. Стоит отметить, что он стал первым автомобилем в истории марки, который можно заряжать от стандартной электросети.

В основе нового гибридного транспортного средства лежит двухлитровый турбированный мотор, форсированный до 230 лошадиных сил. Отметим, что такой же двигатель используется в стандартной модификации. В комплектации присутствует два электрических силовых агрегата мощностью в 90 и 121 лошадиную силу.

Согласно официальным сведениям производителей, внедорожник может передвигаться в нескольких режимах. При этом, только на электротяге запас хода составит 70 километров. При сочетании стандартного двигателя внутреннего сгорания с электромотором, второй электрический двигатель выступает в роли генератора.

Машина комплектуется аккумулятором с ёмкостью в 12.95 кВт в час. Таким образом, полностью восстановить ёмкость батареи можно всего за 2 часа при зарядке от сети 220 вольт.