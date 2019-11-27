Jaguar рассказал о презентации F-Type

Ожидаемый суперкар от премиального производителя получит немного переработанную внешность, а также обновлённую моторную гамму, которую пополнят шестицилиндровые моторы.

Уже в следующий понедельник состоится официальная презентация нового автомобиля модели Jaguar F-Type. Пока что слишком мало подтверждённой информации. Однако, уже известно, что новинка от своего прямого предшественника будет отличаться более оригинальными фарами. Светотехника станет узкой, ввиду чего передняя часть кузова приобретёт агрессивный внешний вид. Помимо этого, будет установлена новая решётка радиатора, а также задние фонари.

Производители рассказали, что была пересмотрена линейка силовых агрегатов. В ряду появились новые наддувные моторы V6. Их мощность пока держится в тайне. Возможно, в продажу поступят и гибридные модификации, так как это одна из основных тенденций рынка. Сообщается, что все старые моторы, которые устанавливают на актуальные модификации, останутся доступными.