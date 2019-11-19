Jaguar ХЕ добрался до России

Люксовая компания Jaguar сообщила о том, что на отечественном рынке начались продажи нового седана модели ХЕ. Как оказалось, машина получила не только внешние обновления, но и шикарные технические характеристики.

Автомобиль оснащается новыми бамперами, а также решёткой радиатора. В базовую версию будут входить не только восемнадцатидюймовые диски, но и оптика из светодиодов. В интерьере появилось много современных «фишек», включая систему для беспроводной зарядки гаджетов, новую мультимедийную систему с двумя тачскринами, а также зеркало заднего вида, которое способно трансформироваться в экран, отображая контент в высоком качестве.

Под капотом новинки также произошли разительные перемены. От компрессорных моторов с объёмом в 3 литра было принято решение полностью отказаться. Теперь в линейке остались только двухлитровые агрегаты с мощностью в 249 и 300 лошадиных сил. Альтернативой выступает дизельный мотор с мощностью в 180 лошадиных сил.

Все моторы сочетаются с коробкой автомат автоматического типа на 8 ступеней. В продажу автомобили после рестайлинга поступят как с полным, так и задним приводом.