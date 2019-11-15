Jaguar E-Pace показался на тестах

Представители компании Jaguar начали тестировать обновлённый паркетник модели E-Pace на дорогах общего пользования.

Если верить снимкам, то новинка получит обновлённую решётку радиатора, а также иную модификацию бамперов и оптики. Судить обо всех новых решениях сложно из-за плотного слоя камуфляжной плёнки. Кстати, она покрывала и часть элементов интерьера. А это значит, что производитель подготовил для новой модификации кроссовера нечто особенное и не хочет рассекретить свои решения раньше презентации.

Что касается технических характеристик, то пока вся информация держится в тайне. Ранее поступили данные, что изменения коснутся некоторых вспомогательных систем, однако, каких именно – неясно. Вероятнее всего речь идёт про опцию, которая распознаёт привычки автовладельца и адаптирует автомобиль к конкретному стилю вождения. Когда состоится дебют нового премиального кроссовера – пока неясно.