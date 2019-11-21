Интерьер обновленной Lada 4×4 перестал быть секретом

В Сеть оказались «слиты» первые полноценные фотографии интерьера обновленной версии внедорожника Lada 4×4. Снимки салона «посвежевшего» российского вездехода опубликовали в группе «RCI News RussianCarsIndustry» в социальной сети «VK».

Судя по фото, интерьер рестайлинговой «Нивы», как и ожидалось, с обновлением обзавелся новой передней панелью и другой комбинацией приборов, получив много общих черт с Granta FL. Из других новшеств можно выделить: формованный потолок с плафоном, новый центральный тоннель, более удобные кресла, наличие подголовников для пассажиров заднего ряда и системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Визуально отличить обновленную Lada 4×4 от предшественницы можно по модернизированным бамперам, в которые интегрировали «противотуманки», а также по штатной антенне на крыше.

В техническом плане в новой Lada 4×4 больших изменений не произошло за исключением появления улучшенного кондиционера и салонного отопителя с электронным управлением.