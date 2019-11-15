Иностранные нарушители ПДД не смогут въехать в Москву

Стало известно о том, что в отношении иностранных нарушителей правил дорожного движения, будут применяться различные карательные санкции. Им даже могут запретить въезжать на своём автомобиле в столицу России.

Согласно официальной статистике профильного ведомства, с начала текущего года в стране было зафиксировано более 700 тысяч дел о нарушениях ПДД в отношении иностранцев. С помощью камер видеонаблюдения было зафиксировано более 22 тысяч инцидентов. Однако, из-за отсутствия каких-либо сведений о машинах и их владельцах, по сути, оштрафовать или наказать другим способом таких нарушителей просто невозможно. Поэтому, в ведомстве начали активно разрабатывать методику, позволяющую дисциплинировать не только отечественных, но и зарубежных автомобилистов.

Одни из тех, кто разрабатывает новый законопроект, сообщили, что в скором времени будет запущена система, позволяющая фиксировать всех иностранных нарушителей, систематизировать данные и, в случае отказа от оплаты штрафов, их могут не пустить в столицу.