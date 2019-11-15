Hyundai выпустит новый пикап через полтора года

Представители компании Hyundai сообщили о том, что сборка пикапов Santa Cruz начнётся в 2021 году. При этом, местом для реализации проекта была выбрана производственная площадка в Алабаме. Эту информацию лично подтвердили представители бренда.

По предварительным данным, для запуска конвейера потребуются инвестиции в размере 410 миллионов долларов. Кроме того, постановка пикапа на серийный выпуск даст возможность трудоустроить более 1 тысячи 200 человек. Уже известно, что потребуется значительная модернизация цеха штамповки, а также сварки. Серьёзные изменения произойдут в цехе обработки деталей.

По предварительным данным пикап будет ориентирован на рынок Северной Америки. Однако, вероятнее всего он поступит и в глобальные продажи. Что касается спроса на рынке США, то в нём нет сомнений, ведь такой форм-фактор пользуется там большой популярностью. Только в прошлом году в США было продано более 1 миллиона 100 тысяч пикапов.