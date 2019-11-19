Hyundai выпустил дешёвый аналог Solaris

Южнокорейский автоконцерн Hyundai вывел в продажу новую модель, представляющую собой более доступную альтернативу модели Solaris. Первым рынком для новинки стала Коста-Рика – новое направление для компании.

Автомобиль спроектирован на платформе 4-дверки Reina и называется Verna, как и на ряде других рынков. Напомним, что данная модель известна в России как Solaris предыдущего поколения.

Длина седана составляет 4375 мм, а размер колесной базы равен 2570 мм. Приводит в движение Hyundai Verna для Коста-Рики 1,4-литровый бензиновый агрегат Kappa, выдающий 95 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат».

В список оснащения автомобиля входят: системы ABS и EBD, фронтальные подушки безопасности и шторки безопасности, кондиционер с механическим управлением, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и многое другое.

Стоимость четырехдверки начинается от 18 тысяч 900 долларов или 1 миллион 200 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по актуальному курсу.