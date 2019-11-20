Hyundai Sonata выйдет в заряженной модификации

Сегодня энтузиасты сообщили о том, что на дорогах Южной Кореи была замечена машина Hyundai Sonata в подзаряженной модификации. Сообщается, что новинка получит приставку «N» в названии.

Фотографии прототипа были опубликованы в сети. К сожалению, машина была густо покрыта камуфляжной плёнкой. Однако, некоторые особенности всё-таки удалось рассмотреть. К примеру, можно смело говорить о том, что машина будет работать в комплекте с дисками на 19 дюймов. Тормозные диски получат увеличенную модификацию, а система выхлопа – двойной патрубок, как и свойственно оспортивленным машинам.

Однако, все дизайнерские изыски блекнут на фоне технических нововведений. Уже известно, что автомобиль будет продаваться с мощным бензиновым агрегатом на 2.5 литра, форсированным до 308 лошадиных сил. Двигатель сочетается с трансмиссией на 8 ступеней роботизированного типа с технологией двойного сцепления. Самая мощная версия будет оснащаться полным приводом и полноуправляемым шасси.