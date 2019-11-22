Hyundai привезет в РФ свой самый дешёвый кроссовер?

Несмотря на то, что в мае этого года управляющий директор российского офиса Hyundai категорически исключил вероятность выхода в продажу в РФ самого дешевого в линейке марки на сегодняшний день кроссовера – Venue, данная модель все-таки имеет шансы выйти на наш рынок. Накануне в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения этого «паркетника».

Оформленный патент может косвенно намекать на возможность выхода Hyundai Venue в продажу в России, но о возможных сроках его появления пока говорить рано. В случае, если руководство корейской марки даст «зеленый свет» Venue для РФ, то компании в первую очередь будет необходимо получить сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Напомним, что официальный дебют модели Hyundai Venue состоялся в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер с тех пор остается самым доступным и компактным в SUV-линейке марки. Стоимость этой модели в Индии начинается от 580 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. Длина «паркетника» составляет 4036 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1565 мм. Размер колесной базы равен 2520 мм.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым агрегатом, сочетающимся с 6-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором. Привод – только передний.