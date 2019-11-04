Hyundai отзывает более 116 тысяч автомобилей из-за аэрбегов

Южнокорейская Hyundai объявила о крупномасштабной кампании отзыва 116 тысяч автомобилей i30, Palisade и Sonata Hybrid. Причина – дефектные подушки безопасности.

Согласно данным, опубликованным Министерством земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, под отзыв попали 78 тысяч 729 единиц модели i30, сошедших с конвейера с января 2007 по сентябрь 2011 года. Сервисная кампания также затронула 34 тысячи 861 автомобиль Palisade (выпущенные с ноября 2018 по август 2019 года).

В первом случае было выявлено, что подушки безопасности срабатывают в условиях, даже когда не должны быть активированы. Во втором – шторные подушки безопасности могут мешать крепежным болтам, что приводит к их неполному развертыванию.

Еще у 2 тысяч 903 единиц Sonata Hybrid, собранных с июля по октябрь 2019 года, было обнаружено срабатывание сигнальной лампы из-за помех между проводкой управления и шланга отопителя, что вызывало отключение двигателя.