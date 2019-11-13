Hyundai анонсировал дебют нового концептуального кроссовера

Компания Hyundai анонсировала скорый дебют своего нового концептуального кроссовера. Прототип получил название SUV Concept и будет представлен на предстоящей автовыставке в Лос-Анджелесе (США).

«Hyundai обладает стремлением к инновациям в области дизайна. За счет чувственного спортивного языка дизайна мы добавляем нашему продукту эмоциональную ценность», – заявил старший вице-президент и руководитель центрального дизайн-отдела «Хендэ» Сан Юп ли.

Судя по выложенному в Сеть тизеру, новый концепт-кроссовер южнокорейской марки получит «живую» решетку радиатора, состоящую из ячеек, которые способны открываться и закрываться во время движения автомобиля в определенной последовательности, улучшая топливную эффективность и аэродинамику.

Прототип будет приводиться в движение за счет гибридного силового агрегата, способного заряжаться от бытовой электросети.