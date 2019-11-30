Гиперкар Mercedes-AMG One доберется до покупателей в 2021 году

Компания Mercedes пообещала, что гиперкар AMG One доберется для оставивших предзаказ на эту модель покупателей в 2021 году.

Первоначально предполагалось, что первый экстремальный гиперкар «Мерседес», представленный в 2017 году, поступит в производство в 2019-м, но в итоге этого так и не произошло из-за технических сложностей, которые инженеры не учли при создании прототипа Project One.

Накануне глава отдела продаж Mercedes-AMG Михаэль Кнеллер в интервью журналистам Road&Track сообщил, что технические проблемы с моделью One решены, поэтому поставки гиперкара первым покупателям начнутся в 2021 году.

Основной причиной, по которой производство Mercedes-AMG One до сих пор не стартовало, является его сложная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового бензинового турбированного двигателя, сочетающегося с пятью электромоторами и комплектом литий-ионных батарей.

Этот мотор фактически представляет собой двигатель настоящего болида Формулы-1, который инженеры решили установить в серийный автомобиль, что привело к процессу решения нестандартных задач, таких как: соответствие нормам шумности, экологичности, запуск с обычной кнопки и выдерживать как минимум 50 тысяч километров пробега, а не дистанцию одной гонки. Кроме того, холостые обороты пришлось снизить до 1200 оборотов в минуту.