Geely представила новый кроссовер Icon

В рамках автомобильной выставки в китайском Гуанчжоу компания Geely представила новый кроссовер под названием Icon. Новинка представляет собой самый инновационный автомобиль в линейке марки, разработанный на агрегатах Volvo.

Дизайн «паркетника» сохранил практически все черты, присущие прошлогоднему концепт-кару. Внешний облик новинки – это смесь стилей, которые уже знакомы по другим брендам. Так, в частности «передок» нового Icon сильно напоминает корейский Kia Soul, а выштамповки по бокам – российскую Lada Vesta.

По сравнению с прототипом в новом Icon камеры сменили на стандартные зеркала заднего вида, а также установили на автомобиль рейтинги и 2-секционные фары.

В качестве архитектуры для новинки выступила платформа BMA, разработанная инженерами Geely совместно со специалистами Volvo. Под капот кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный агрегат, выдающий 177 лошадиных сил, в паре с которым трудится 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Информации о том, планируется ли выход Geely Icon в продажу в России, пока нет.