Ford представил внедорожный Mustang

Компания Ford рассказала о презентации нового кроссовера, который получил знаменитое название Mustang.

Автомобиль получил маркетинговое имя Mustang Mach-E. Внешне новинка напоминает знаменитую модель, однако, имеет ряд отличительных преимуществ. Сообщается, что прямым конкурентом является автомобиль Илона Маска Tesla Model Y.

А вот салон для новинки был разработан с нуля. Его главной изюминкой является шикарный сенсорный экран с диагональю в 15.6 дюймов. Отметим, что это один из самых крупных тачскринов, которые в настоящий момент устанавливаются в салон автомобилей. Информационно-развлекательная система нового поколения функциональная и многозадачная.

В базовую модификацию входит задний привод. Более дорогие модификации получат полный привод. Обе версии будут оснащены аккумулятором на 75.7 кВтч. Силовой агрегат имеет мощность в 259 лошадиных сил. В базовой модификации новинка способна до сотни добраться всего за 6 секунд. При этом, запаса аккумулятора хватит на 370 километров пути. Улучшенная модификация может разогнаться до 100 километров в час за 5 секунд, но запас хода меньше и доходит до 338 километров. Самая мощная версия кроссовера получит отдачу в 465 лошадей и запас хода в 378 километров.

Машину уже можно заказать по цене от 43 тысяч 895 долларов. Однако, первые поставки начнутся не раньше, чем через год.