Ф1. Результаты Гран При США 2019: Боттас, Хэмильтон, Ферстаппен

Гонщик Mercedes Вальтери Боттас выиграл Гран При США 2019 года. Финский пилот опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмильтона, который, в свою очередь, гарантировал себе шестой чемпионский титул в текущем сезоне. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал на трассе в Остине на 10-й позиции.
Формула 1. Результаты Гран При США 2019
1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 56 кругов
2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +4,148
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +5,002
4. Шарль Леклер (Ferrari) +52,239
5. Алекс Албон (Red Bull) +1.18,038
6. Даниэль Риккиардо (Renault) +1.30,366
7. Ландо Норрис (McLaren) +1.30,764
8. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг
9. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг
10. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
11. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг
12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
13. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг
14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг
15. Роман Грожан (Haas) +1 круг
16. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг
17. Джордж Расселл (Williams) +2 круга
Сошли с дистанции:
Кевин Магнуссен (Haas)
Роберт Кубица (Williams)
Себастьян Феттель (Ferrari)