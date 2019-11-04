Ф1. Результаты Гран При США 2019: Боттас, Хэмильтон, Ферстаппен

Гонщик Mercedes Вальтери Боттас выиграл Гран При США 2019 года. Финский пилот опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмильтона, который, в свою очередь, гарантировал себе шестой чемпионский титул в текущем сезоне. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал на трассе в Остине на 10-й позиции.

Формула 1. Результаты Гран При США 2019

1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 56 кругов

2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +4,148

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +5,002

4. Шарль Леклер (Ferrari) +52,239

5. Алекс Албон (Red Bull) +1.18,038

6. Даниэль Риккиардо (Renault) +1.30,366

7. Ландо Норрис (McLaren) +1.30,764

8. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг

9. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг

10. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг

11. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

13. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг

14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

15. Роман Грожан (Haas) +1 круг

16. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг

17. Джордж Расселл (Williams) +2 круга

Сошли с дистанции:

Кевин Магнуссен (Haas)

Роберт Кубица (Williams)

Себастьян Феттель (Ferrari)