Ф1. Результаты Гран При Бразилии 2019: Ферстаппен, Гасли, Хэмильтон

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии 2019. Второе место в этой хаотичной гонке досталось пилоту Toro Rosso Пьеру Гасли, а ТОП-3 замкнул Льюис Хэмильтон. Тем не менее, действующий чемпион рискует получить штраф за столкновение на последнем круге с Алексом Албоном, поэтому его третья позиция находится под вопросом.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят пересек линию финиша десятым.
UPD: Льюис Хэмильтон оштрафован на 5 секунд за столкновение с Албоном. Благодаря этому Карлос Сайнс на McLaren поднялся на третье место.
Формула 1. Результаты Гран При Бразилии 2019
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 71 круг
2. Пьер Гасли (Toro Rosso) +6,077
3. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +8,896
4. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +9,452
5. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +10,201
6. Даниэль Риккиардо (Renault) +10,541
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +11,139*
8. Ландо Норрис (McLaren) +11,204
9. Серхио Перес (Racing Point) +11,529
10. Даниил Квят (Toro Rosso) +11,931
11. Кевин Магнуссен (Haas) +12,732
12. Джордж Расселл (Williams) +13,599
13. Роман Грожан (Haas) +14,247
14. Алекс Албон (Red Bull) +14,927
15. Нико Хюлькенберг (Renault) +18,059
16. Роберт Кубица (Williams) +1 круг
Сошли с дистанции:
Себастьян Феттель (Ferrari)
Лэнс Стролл (Racing Point)
Шарль Леклер (Ferrari)
Вальтери Боттас (Mercedes)