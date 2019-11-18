Ф1. Результаты Гран При Бразилии 2019: Ферстаппен, Гасли, Хэмильтон

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии 2019. Второе место в этой хаотичной гонке досталось пилоту Toro Rosso Пьеру Гасли, а ТОП-3 замкнул Льюис Хэмильтон. Тем не менее, действующий чемпион рискует получить штраф за столкновение на последнем круге с Алексом Албоном, поэтому его третья позиция находится под вопросом.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят пересек линию финиша десятым.

UPD: Льюис Хэмильтон оштрафован на 5 секунд за столкновение с Албоном. Благодаря этому Карлос Сайнс на McLaren поднялся на третье место.

Формула 1. Результаты Гран При Бразилии 2019

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 71 круг

2. Пьер Гасли (Toro Rosso) +6,077

3. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +8,896

4. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +9,452

5. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +10,201

6. Даниэль Риккиардо (Renault) +10,541

7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +11,139*

8. Ландо Норрис (McLaren) +11,204

9. Серхио Перес (Racing Point) +11,529

10. Даниил Квят (Toro Rosso) +11,931

11. Кевин Магнуссен (Haas) +12,732

12. Джордж Расселл (Williams) +13,599

13. Роман Грожан (Haas) +14,247

14. Алекс Албон (Red Bull) +14,927

15. Нико Хюлькенберг (Renault) +18,059

16. Роберт Кубица (Williams) +1 круг

Сошли с дистанции:

Себастьян Феттель (Ferrari)

Лэнс Стролл (Racing Point)

Шарль Леклер (Ferrari)

Вальтери Боттас (Mercedes)