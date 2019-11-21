Электромобили могут пустить на полосы для общественного транспорта

Представителя комитета Государственной Думы сообщили о своей новой инициативе. Чиновники полагают, что владельцам электрифицированных транспортных средств нужно разрешить двигаться по полосам общественного транспорта.

Инициаторы убеждены, что такие преимущества будут стимулировать россиян приобретать дорогостоящий, но абсолютно безопасный для экологии вид транспорта. Ведь действующих мер, по всей видимости, недостаточно, так как рынок электрокаров увеличивается крайне медленно. На сегодняшний день в России зарегистрировано 3 тысячи 600 экземпляров машин с электрическими агрегатами и на их долю приходится всего 0.1 процента от общего количества машин в стране.

Напомним, что ранее Столичная Государственная Дума предложила освободить покупателей электрокаров от транспортного налога. Однако, этот закон пока не был утверждён.