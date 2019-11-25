Дорогу Москва-Казань хотят продлить

Представители профильного ведомства рассказали о том, что вполне вероятно, что новая скоростная трасса, которая соединит Казань и Москву, будет продлена вплоть до Владивостока.

Чиновники отметили, что это решило бы серьёзную проблему с автомобильным трафиком в этом направлении. Однако, окончательное решение о способе реализации этого проекта будет принято не раньше, чем через 2 года. Напомним, что уже через 10 лет власти планируют построить дорогу до Екатеринбурга. Строительство новой скоростной дороги, которая войдёт в опорную сеть, начнётся уже через несколько месяцев.

Эксперты же отмечают, что перспектива строительства продолжения трассы зависит исключительно от социально-экономического положения в стране через 5-6 лет, когда большая часть запланированного участка уже будет готова.