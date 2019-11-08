Депутаты хотят запретить эвакуировать автомобили инвалидов

Члены Государственной Думы выступили с предложением о запрете эвакуировать транспортные средства, на которых наклеен знак «инвалид».

По словам чиновников, более рациональным решением стало бы просто перемещение машины в подходящее место, если она действительно мешает движению пешеходов либо же транспортных средств. По мнению экспертов, вопрос об эвакуации автомобилей инвалидов стоит крайне остро и парламентарии в любом случае получат далеко не один десяток обращений от общественных организаций, занимающихся этим вопросом.

Отметим, что в Российской Федерации в скором времени будут выдавать новые автомобильные номера для инвалидов, которые дадут им привилегию абсолютно бесплатно парковаться в любом регионе страны. Инициаторами законопроекта были представители Министерства труда. Документ находится на стадии разработки, однако, если верить источнику, его должны утвердить уже в скором времени. В таком случае уже совсем скоро в федеральном реестре Российской Федерации будут фиксироваться новые автомобильные номера.