Datsun запускает кампанию по отзыву машин в России

Представители компании Datsun сообщили о том, что стартовала кампания по отзыву автомобилей на территории Российской Федерации. Эту информацию уже подтвердили сотрудники профильного ведомства Росстандарт.

Так, условиям акции соответствует более полутора тысяч седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO, которые продавались на отечественном рынке начиная с 12 августа и по 4 сентября текущего года. Причиной столь неожиданной кампании стал риск несоответствия спецификаций материалов, которые были использованы для производства обратного клапана тормозной системы. Разработчики рассказали, что этот дефект может привести к преждевременному выходу из строя самого тормозного усилителя. В результате, автомобилисту придётся прикладывать куда больше усилий для того, чтобы нажать на педаль торможения.

В настоящий момент дилеры обзванивают клиентов и просят их как можно скорее приехать в ближайший сервисный центр. Там будет проведена диагностика, и в случае подтверждения наличия проблемы, будет абсолютно бесплатно выполнен ремонт.