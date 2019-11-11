Chevrolet показал свой новый электроуниверсал

В Поднебесной состоялась мировая презентация нового автомобиля Chevrolet Gala Night. Сообщается, что в продажу новинка поступит уже в третьем квартале будущего года.

Предвестником этого автомобиля является концепт FNR-X, который был показан ещё два года назад на Шанхайском автосалоне. Теперь же по мотивам этого шоу-кара был разработан серийный электромобиль. Передняя головная оптика выполнена с использованием светодиодных лент в соответствии с решениями, показанными в шоу-каре. Очень похожими по конфигурации являются фонари и заглушка вместо решётки радиатора, а вот бампера использовались другие.

В целом профиль автомобилей практически не отличается, хотя нельзя не отметить, что концептуальная версия отличалась камерами вместо боковых зеркал и выделялась отсутствием дверных ручек. Что касается технической составляющей автомобиля, то по этому поводу данных пока нет. Вероятнее всего он разделит платформу с Buick Velite 6. А если верить китайским инсайдерам, новинка будет иметь электромотор на передней оси с отдачей в 150 лошадиных сил. Общая дальность хода универсала составит 410 км.