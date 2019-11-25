Chevrolet Corvette восьмого поколения станет гибридом

Стало известно о том, что знаменитый автомобиль модели Chevrolet Corvette в своём новом поколении получит шикарную экстремальную версию с кодовым названием ZR1.

Одно из иностранных изданий сообщает, что новая модификация превратит машину в гибрид. Под капотом будет работать электродвигатель, который сочетается с мотором с двумя турбонаддувами. Общая мощность автомобиля превысит показатель в 900 лошадиных сил. Помимо этого, сообщается, что на передней оси будет расположено сразу два электроагрегата, благодаря которым будет реализована технология полного привода. И такое решение будет используется впервые во всей истории Chevrolet Corvette.

Разработчики рассказали, что автомобиль в новом поколении станет более управляемым, несмотря на то, что масса была несколько увеличена. Кроме того, машина получит низкий центр тяжести по сравнению с актуальной модификацией.