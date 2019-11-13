Chery назвала дату начала продаж флагманского Jetour X95

Китайская Chery объявила дату старта реализации нового большого кроссовера Jetour X95. Новинка появится в продаже уже 28 ноября.

Автомобиль представляет собой модель премиальной линейки кроссоверов, недавно созданной компанией Chery. Новый X95 станет самым крупным представителем Jetour, расположившись на ступень выше модели X90, на платформе которого он построен.

В интерьере Jetour X95 появится полностью цифровая «приборка», большой дисплей мультимедийной системы, охватывающий почти всю переднюю панель по аналогии с Mercedes GLE. Даже управление системой климат-контроля выведено на отдельный сенсорный дисплей.

Автомобиль предложат покупателям в 5,6- и 7-местных версиях. В моторную линейку войдут 1,6-литровый турбированный агрегат на 197 лошадиных сил (при 290 Нм момента). Связку ему составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Предварительный ценник на новинку составляет от 143 тысяч 900 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет 1 миллион 300 тысяч рублей.