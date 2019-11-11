Changan представил в России два новых кроссовера

Компания Changan представила в России два новых кроссовера – CS55 и CS75. Официальный дебют автомобилей, реализация которых в РФ стартует в конце текущего – начале следующего года, состоялся в села Завидово Тверской области в рамках дилерской конференции.

Первым на российский авторынок выйдет «младший» кроссовер CS55. Новинка будет продаваться в нашей стране с безальтернативным 1,5-литровым турбированным агрегатом BlueCore, выдающим 143 лошадиные силы. Связку ему составит автоматическая трансмиссия фирмы Aisin. В арсенал нового CS55 войдут: 2-зонный климат-контроль, системой помощи при спуске и подъеме, электрическим стояночным тормозом и системой бесключевого доступа в салон. Стоимость новинки пока не объявлена, но предполагается, что она составит от 1 миллиона 200 до 1 миллиона 400 тысяч рублей с учетом всех маркетинговых предложений.

Что касается обновленного вседорожника CS75, то он пока находится в процессе получения сертификата ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), который позволит начать его продажи в России. Ожидается, что рестайлинговый CS75 будут продавать в нашей стране с 1,8-литровым 150-сильным двигателем и АКПП. Дата выхода этой модели в продажу пока не объявлена.