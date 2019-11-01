C конвейера завода Haval под Тулой сошли первые внедорожники H9

Предприятие компании Haval в Тульской области (индустриальный парк Узловая) выпустило первую партию рамных внедорожников H9, предназначенных для продаж на российском авторынке. Поставка автомобилей дилерам запланирована на ближайшее время.

Локализованные внедорожники комплектуются 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 245 лошадиных сил мощности при 350 Нм крутящего момента. Также для наших покупателей доступен 2-литровый турбодизель на 190 «лошадок» и 420 Нм момента.

Связку обоим силовым агрегатам составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода с электронно-управляемой многодисковой муфтой и опцией блокировки заднего дифференциала в принудительном порядке.

Во всех комплектациях Haval H9, выпускаемого в России, начиная с «базы» имеются фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности вдоль всей площади остекления.

Стоимость внедорожника с учетом всех маркетинговых предложений начинается от 2 миллионов 532 тысяч рублей.