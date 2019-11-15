Бюджетный паркетник Kia показался на снимках

Компания Kia сообщила о том, что в скором времени планирует вывести на рынок новый кроссовер, который может пополнить линейку бюджетников. Официальная презентация вероятнее всего состоится в конце зимы нового года.

Впервые слухи о разработке нового паркетника появились в прошлом месяце. Пока что новинка известна под внутризаводским именем QYI. Сегодня же в сети были опубликованы новые фотографии кроссовера, густо покрытого камуфляжной плёнкой. Рулевое колесо располагается справа, а приборная доска вероятнее всего объединена с системой мультимедиа.

Длина автомобиля не будет превышать четырёх метров, чтобы на рынке Индии авто не облагалось дополнительным налогом. Дизайн машины более обтекаемый и динамичный, а вот от двухъярусной оптики было решено отказаться.

Предполагается, что паркетник будет продаваться с мотором на 1.2 литра и мощностью в 83 лошадиные силы, альтернативу которому составляет литровый мотор на 120 лошадей. Дизельный агрегат получит объём в 1.4 литра и отдачу в 90 лошадиных сил.