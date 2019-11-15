Бюджетный кроссовер Jetta VS7 рассекречен до премьеры

Компания Volkswagen представила новый кроссовер своего бюджетного бренда Jetta, презентация которого состоится 22 ноября на автовыставке в Гуанчжоу. Новый 3-рядный «вседорожник» получил название VS7.

Новинка спроектирована на архитектуре модели Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4624 мм, ширина – 1841 мм, высота равна 1633 мм, а колесная база – 2730 мм.

Дизайн кроссовера выполнен в одном стиле с другими моделями Jetta, в том числе с «младшим» VS5. Из новшеств в новом VS7 можно выделить: другую линию остекления, модернизированные бамперы, новый блок управления «климатом» и панорамную крышу.

Под капот этой модели установлен 1,4-литровый турбированный агрегат, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия Aisin. Привод – только передний.

Продажи нового Jetta VS7 стартуют в начале следующего года. Стоимость пока держится в секрете, но предполагается, что базовый ценник этой модели составит около 93 тысяч юаней или 840 тысяч рублей по текущему курсу.