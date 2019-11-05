Бюджетная копия Hyundai Santa Fe оказалась в 3 раза дешевле оригинала

Китайская автомобильная марка Landwind назвала дату начала продаж своего нового флагманского кроссовера, попутно объявив цены на новинку.

Вседорожник с индексом E315 визуально имеет заметные сходства с корейским Hyundai Santa Fe 2019. При этом задняя часть новинки получила оригинальный дизайн.

В интерьере Landwind E315 установлена современная информационно-развлекательная система с гигантским сенсорным дисплеем, объединенная с приборной панелью под одним козырьком. Здесь же спортивное рулевое колесо, стильный селектор трансмиссии и увеличенная центральная консоль.

Под капотом вседорожника установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат на 163 лошадиные силы. Привод – исключительно передний.

Стоимость клона Hyundai Santa Fe 2019 от Landwind составляет от 82 тысяч 800 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет 755 тысяч рублей. Это почти в три раза дешевле, чем продается оригинальный «Санта Фэ» последней генерации.