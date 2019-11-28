Большой кроссовер Chery Jetour X95 вышел в продажу

Китайская Chery вывела на местный рынок новый полноразмерный кроссовер под люксовым суббрендом Jetour. Автомобиль получил название X95.

Флагман премиальной модельной линейки отличается от кроссовера Jetour X90 увеличенной на 5 мм колесной базой и длиной, прибавившей 57 мм. Таким образом, по своим габаритам новый Jetour X95 оказался сопоставим с Toyota Highlander. Кроссовер оснастили оригинальными бамперами, массивной решеткой радиатора, стильными светодиодными фарами и задними фонарями, а также блоками противотуманных фар и дневных ходовых огней необычной формы.

Под капот Jetour X95 установили 1,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, выдающий 156 лошадиных сил мощности при 230 Нм момента, а также 1,6-литровый агрегат на 197 «скакунов». Связку обоим составляет 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Новинка продается в шести комплектациях. За базовую просят от 101 тысячи 900 юаней или 927 тысяч рублей по текущему курсу. В «топе» стоимость X95 составляет 155 тысяч 900 юаней или 1 миллион 400 тысяч рублей.