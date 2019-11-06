BMW X3 и X4 в России могут потерять подвеску. Объявлен отзыв

Баварский автоконцерн BMW отзывает в России 36 кроссоверов X3 и X4 (серия G01/G02), сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные в стране в период с октября 2019 по настоящее время.

Причина отзыва: неправильно закрепленная правая, левая или обе поворотные опоры, что может вызвать потерю направляющей системы подвески колеса.

Тот факт, что дефект был обнаружен достаточно быстро, с риском потери управления столкнутся не многие владельцы этих машин. Кроме того, не исключено, что определенная часть этих кроссоверов ещё не успела покинуть дилерские центры.

Уполномоченные представители ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» оповестят владельцев автомобилей, попавших под отзыв, о необходимости посещения ближайшего дилерского центра марки, где на их машинах будет заменены дефектные поворотные опоры.