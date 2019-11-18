BMW собирается выпустить 4i с мощностью в 500 лошадей

Разработчики компании BMW сообщили о том, что новый представитель линейки «i» будет рассчитан на массовый рынок.

В основу автомобиля будет положена платформа 3-Series. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что новая машина будет значительно тяжелее. К примеру, только аккумулятор будет весить более 500 килограммов. Кроме того, машина будет комплектоваться двумя электрифицированными двигателями с мощностью в 530 лошадиных сил. Изначально в продажу авто поступит только с аккумулятором, который имеет ёмкость в 80 кВтч. Однако, линейку обещают постепенно расширять.

Запас хода составит до 600 километров. Если же будут использоваться батареи с ёмкостью в 150 кВтч, то на то, чтобы зарядить аккумулятор на 80 процентов, понадобится всего 35 минут. А, чтобы машина проехала до 100 километров, понадобится зарядка в течение всего 6 минут.

Показатели динамики новинки также впечатляют. Машина способна до первой сотни с места разогнаться за 4 секунды. Максимальная скорость движения будет ограничена искусственно и составит 193 километра в час.