BMW М2 получит мотор на 450 лошадей

Компания BMW представила новое спортивное купе модели М2 CS. Его изюминкой являются динамические показатели, ведь с места до первой сотни машина может добраться всего за 4 секунды.

Новая модель от BMW оснащается высококлассным усовершенствованным мотором на 3 литра, который имеет шесть цилиндров и турбину. Техника была форсирована до 450 лошадиных сил, что на 40 лошадей больше, чем версия М2 Competition. А вот крутящий момент остался на прежнем уровне и составляет 550 Нм.

С силовым агрегатом сочетается трансмиссия механического типа на 6 ступеней. Альтернативой ему является роботизированная система с опцией двойного сцепления на 7 ступеней. Стоит отметить, что значительно улучшить динамические характеристики удалось не только за счёт улучшенного силового агрегата, но и благодаря снижению веса всей конструкции. Ряд элементов изготовлен из углепластика. В частности, машина оснащается задним диффузором, спойлерами, крышей и капотом из композитного материала.