Берегись автомобиля! Названы самые опасные машины для пешеходов

Представители американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) протестировали 16 новых моделей автомобилей на то, насколько они безопасны для пешеходов в случае ДТП. В испытании приняли участие как автомобили среднего класса, так и премиум сегмента.

Безопасность той или иной модели для пешеходов оценивалась по эффективности работы системы экстренного торможения, в автоматическом режиме распознающей пешеходов на дороге, активируя тормозные механизмы машины.

В итоге звание самого безопасного авто для пешехода досталось BMW 3-Series. Вторым стал Audi A4, а тройку замкнул ещё один немец – Mercedes-Benz C-Class (с продвинутым ассистентом). Далее расположились Nissan Maxima, Subaru Outback и Volvo S60.

Что касается аутсайдеров в этом испытании, то ими стали: Kia Optima, Hyundai Sonata и Ford Fusion.