Bentley вывела на тесты кроссовер Bentayga

Британский автомобильный производитель Bentley вывел на тесты свой новый кроссовер Bentayga.

Если верить зарубежному изданию, новая машина получит оригинальную решетку радиатора, а также обновлённую светотехнику в стиле Flying Spur. Задняя часть кузова будет отличаться уменьшенными фонарями и улучшенным бампером. А вот все основные конструктивные детали останутся без изменений.

В салоне нового кроссовера буде располагаться шикарная цифровая приборная доска. Помимо прочего, авто оснастят всеми современными системами для повышения безопасности. Будут присутствовать и ассистенты для водителя. Что касается технических характеристик, то по этому поводу пока официально подтверждённой информации нет.

Согласно прошлым утечка информации, новинка будет работать за счёт шестилитрового бензинового турбированного мотора, который имеет мощность в 600 лошадиных сил. В серии должен остаться и актуальный агрегат на 4 литра с отдачей в 550 лошадиных сил. Вполне вероятно, что кроссовер будет продаваться и с дизельным агрегатом, от которого в прошлом году компании пришлось отказаться из-за жёстких экологических мер.