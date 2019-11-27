Bentley выпустит шикарный кабриолет

Представители британской марки сообщили о том, что в скором времени порадуют своих самых щедрых почитателей новой эксклюзивной моделью. Как оказалось, автомобиль выйдет ограниченным тиражом всего в 12 единиц.

Зарубежное агентство сообщает, что новинка будет создана при помощи лучших дизайнеров ателье Mulliner. В интерьере будет отображена новая концепция бренда, а также будут использоваться инновационные отделочные материалы. Что касается внешних характеристик, то авто будет во многом похоже на концептуальную модель EXP 100 GT, которая была показана ещё летом этого года в рамках столетия компании Bentley.

Технические характеристики пока держатся в тайне. Известно лишь, что под капотом кабриолета будет работать мощный мотор на 6 литров с двумя турбинами, который имеет отдачу в 635 лошадиных сил. Агрегат сочетается с коробкой роботизированного типа на 8 ступеней с системой двойного сцепления.