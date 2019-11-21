Банки готовы давать больше денег на покупку машин

В последнее время наблюдается снижение спроса на автокредиты, но, при этом, их объём увеличился почти на 20 процентов. Эти данные опубликовали представители национального бюро кредитных историй.

Согласно сведениям, с начала текущего года объём кредитования увеличился с 505 миллиардов до 599 миллиардов рублей. Чаще всего за кредитными продуктами в финансовые структуры обращаются жители Москвы. На их долю приходится более 68 миллиардов рублей. На втором месте оказалась Московская область, следом за которой следует Северная столица страны. В пятёрку лидеров попали жители Татарстана и Краснодарского края.

Стоит отметить, что несколько недель назад одно из аналитических агентств выявило спад интереса россиян к автокредитованию. Нестабильное экономическое положение и медленный рост доходов провоцируют нежелание россиян «залезать в долги». Спрос на кредитование текущем летом упал на 8 процентов, и, по мнению аналитиков, фактор сезонности здесь не причём.