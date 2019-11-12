«АвтоВАЗ» снимает с продаж Lada Vesta с «роботом»

Компания «АвтоВАЗ» снимает с продаж версию своей флагманской модели Lada Vesta, комплектуемую роботизированной трансмиссией АМТ. Официального подтверждения этой информации пока нет, но по словам журналистов, присутствовавших на презентации «Весты» с вариатором в Минеральных водах, устанавливать АМТ на автомобили семейства больше не планируется.

Таким образом, теперь Lada Vesta будет доступна покупателям только с двумя трансмиссиями: прежней «механикой» и новым бесступенчатой коробкой CVT (она же вариатор). В свою очередь, «робот» АМТ не исчезнет из линейки Lada, поскольку его продолжат устанавливать на модели Lada Granta и Lada XRay.

Напомним, что ранее стали известны цены на новую Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым мотором Renault H4Mk мощностью 113 «лошадей».

Новая трансмиссия доступна для всех версий «Весты», кроме спорт-седана Vesta Sport. По сравнению с МКПП доплата за вариаторную трансмиссию составила 50 тысяч рублей – от 736 тысяч 900 рублей.