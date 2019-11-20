Автомобили Haval приспособятся к российской зиме

Представители бренда Haval сообщили, что уже через 8 лет планируют на территории России построить специальный исследовательский центр. А ближайшие инвестиции будут направлены на поддержку развития поставщиков.

Напомним, что компания смогла подписать СПИК с правительством. В рамках соглашения, бренд обязуется увеличивать свои инвестиции в развитие собственного завода, включая строительство научного центра. Всего в проект будет вложено около 22 миллиардов 400 миллионов рублей. Планы должны быть реализованы до 2028 года. Расширение предприятия должно обеспечить около 3 тысяч новых рабочих мест. Отметим, что на данный момент общий процент локализации автомобилей бренда достиг уровня в 30 процентов. Поэтому у Haval впереди тяжёлый путь, подразумевающий постепенное расширение. Уже сейчас рассматривается возможность использования отечественного металла для производства машин.

Что же касается научно-исследовательского центра, то его первоочередной задачей станет разработка новых подходов к защите автомобиля, который эксплуатируется в условиях сурового климата России. Ходят слухи, что фирма также займётся разработкой машин с газобаллонным оборудованием. Однако, эту информацию в Haval пока не подтверждали.