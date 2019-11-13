Автомобили BMW получили неисправные двигатели

Фирма BMW сообщила о старте новой кампании по отзыву. На этот раз под условия акции попадает всего 10 машин из 3-й, 5-й, 7-й серий, которые продавались на отечественном рынке, начиная с первого месяца текущего года.

Несмотря на небольшое количество машин, подлежащих отзыву, причина является достаточно серьёзной. Как оказалось, транспортные средства имеют дефектные моторы. Некачественная опора подшипников балансировочного вала приведёт к преждевременному износу расходного материала и может спровоцировать повреждение силового агрегата. Более того, при плохом стечении обстоятельств, мотор может заглохнуть прямо посреди дороги, что потенциально опасно.

Напомним, что для компании BMW это далеко не первая акция по отзыву транспортных средств в Российской Федерации. Всего несколько недель назад фирма отзывала с отечественного рынка более 4 тысяч машина из-за проблем с аэрбегами.