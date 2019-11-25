Австриец не может избавиться от разбитой Tesla Model S

Владелец автомобиля Tesla из Австрии сообщил о необычной проблеме, с которой он столкнулся после ДТП. Его машина – Tesla Model S – попала в серьезную аварию, где получила существенные повреждения.

Дилер марки признал, что автомобиль не подлежит ремонту, поэтому мужчина принял решение утилизировать автомобиль, но не тут-то было. Ни одна компания не согласилась на утилизацию электрокара, поскольку никто в Австрии попросту не знает, как это делать с машинами, оснащенными электрическими моторами и литий-ионными батареями. Кроме того, они даже не имеют соответствующих лицензий на осуществление таких операций.

Таким образом, владелец разбитой «Теслы» оказался в весьма затруднительном положении, поскольку по законам стран ЕС отвезти машину на свалку или сдать её в качестве металлолома он попросту не может, так как это запрещено. При этом утилизационных процедур также не существует.

Транспортировать разбитый электрокар в Германию слишком опасно, поскольку аккумулятор Model S сильно поврежден, да и сама Tesla не рекомендует его демонтировать. В итоге, останки электрокара уже полтора месяца хранятся в автомастерской.

Узнав о данном случае, представители Tesla отправили в Австрию своих инженеров, которые должны найти способ безопасно снять батарею с разбитого Model S, однако пока им этого не удалось.