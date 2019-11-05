Audi SQ8 с помощью тюнинга стал резвее

Одна из знаменитых тюнинг мастерских под названием ABT Sportsline выпустила усовершенствованную модификацию подзаряженного внедорожника модели Audi SQ8. Главными особенностями стали форсированный двигатель и улучшенный аэродинамический обвес.

Внешне машина выглядит просто бесподобно, полностью соответствия актуальным тенденциям. Модель получила широкие колесные арки, увеличенную радиаторную решётку с агрессивным бампером, новые диффузоры, а также спортивную систему выхлопа и перенастроенную подвеску. Однако, настоящих знатоков порадует техническая сторона обновления.

Под капотом внедорожника установлен 4-литровый мотор с двумя турбированными компрессорами и электрическим нагнетателем. В результате мощность увеличилась на 85 лошадиных сил и теперь составляет 520 лошадей. Крутящий момент составляет 970 Нм. Тюнингованная модель способна добраться до первой сотни за 4,45 секунды. Этот результат на 0.35 секунды быстрее возможностей оригинальной модификации.